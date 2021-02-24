غلاف مالي يقارب 500 مليون درهم لتأهيل هرهورة

أفاد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، عبد الرحيم بنلعدول، بأن مشاريع التهيئة الجارية لتأهيل هذه المدينة الساحلية التي غدت من بين الوجهات السياحية الأكثر جذبا بالمملكة، تكلف غلافا ماليا يقارب 500 مليون درهم.

وقال بنلعدول في تصريج لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع المقرر استكمالها بحلول شهر يونيو المقبل، تكلف نحو 500 مليون درهم مع احتمال الرفع من هذا الغلاف مع تقدم الأشغال.

وأوضح أن المشاريع الجارية تهم تهيئة شارع الأمير مولاي عبد الله (طريق ساحلية) بطول 12 كلم، حيث يتعلق الأمر ، على الخصوص ، بتوسيع هذا الشارع وإنشاء ممر تحت أرضي ومواقف للسيارات، مشيرا إلى أن مدينة الهرهورة “التي تتوفر بها تسعة شواطئ، تعرف تدفقا كبيرا للزوار كل صيف. مما يستوجب تخفيف الازدحام المروري خلال هذه الفترة”.

وتوقف رئيس المجلس الجماعي ، أيضا ، عند تهيئة الفضاءات الخضراء ومشروع التطهير السائل “لتلبية حاجيات أصبحت مستعجلة”، معتبرا أن “من شأن انخراط كافة الأطراف المتدخلة ضمنها عمالة الصخيرات-تمارة وشركة التهيئة المحلية، أن تدفع بهذه المشاريع ، حال استكمالها ، إلى إحداث تحول في البنية التحتية وجعل الجماعة قطبا سياحيا أكثر جاذبية”.

(و م ع)