آخر اللمسات لافتتاح أول مجال إيكولوجي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات

يضع طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات من خلال جمعية الاستثمار الأخضر الشراكة مع جامعة الحسن الأول،(يضع) آخر اللمسات لافتتاح أول مجال ايكولوجي في مركب جامعي.

ووفق طلبة جمعية الاستثمار الأخضر فإن الهدف من المبادرة الأولى من نوعها، هو إعادة تدوير المواد للمساهمة بشكل فعلي في خلق أول مجال ايكولوجي داخل الحرم الجامعي عموما، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات على وجه الخصوص.

واختارت الجهة المنظمة يومي 15 و 16 من شهر مارس لإخراج المشروع سالف الذكر إلى أرض الواقع في احترام لكافة التدابير الاحترازية والصحية للوقاية من وباء كوفيد 19.

سليمان الزياني (سطات)