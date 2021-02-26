ميدو المصري يصور “بيسألوني عنها”

يستعد الفنان ميدو المصري، لتصوير أغنيته “بيسألوني عنها” التي خصصها، قبل سنوات للمغرب، على شكل فيديو كليب.

وكشف الفنان المصري المقيم في المغرب، في حديث مع “الصباح”، أن أغنيته الوطنية الأولى كتبتها الشاعرة والزجالة المغربية لميس السعديدي، أخت الممثلة هند السعديدي، ولحنها بنفسه فيما تولى المغربي سعيد بن تيقة وضع توزيعها الموسيقي، بينما تكلف المصري ناجي عزمي بالآلات الوترية، وسجلت رفقة كورال مكون من مجموعة من الأطفال، قبل أن يتم إخضاعها للميكساج بمصر والماسترينغ بالخليج.

وسبق لميدو، وهو خريج المعهد العالي للموسيقى العربية، ويتحدر من منطقة “الحلوات” بمصر التي ولد بها عبد الحليم حافظ، ويرتبط والده بعلاقة قرابة مع النجم الراحل أحمد زكي، أن سجل أغاني أخرى قبل مجيئه إلى المغرب، منها أغنية دينية بعنوان “يا رسول الله” التي تعامل فيها مع الموسيقار الراحل محمد الموجي وكتب كلماتها الشاعر الغنائي الراحل سمير محجوب، ثم أغنية “مين بعدك” وهي من كلمات ياسر حسنين ولحن حسن دنيا وتوزيع يحيى الموجي، فضلا عن تعامله مع الراحل أحمد فؤاد نجم الذي أعاد معه أغنية “يا حمام الدوح”.

عزيز المجدوب