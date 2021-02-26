نابلسي يطرح “خايف”

طرح الفنان الأردني أدهم نابلسي أحدث أغانيه، على قناته الخاصة على “يوتوب”، بعنوان “خايف”، من كلمات وألحان وتوزيع أدهم نابلسي،

وحققت الأغنية حوالي 616 ألف مشاهدة، بعد أقل من 12 ساعة من طرحها على الموقع، علما أن الفيديو كليب من توقيع المخرج عمر رمال. وطرح أدهم نابلسي، قبل حوالي شهر أغنية “ما عندي استعداد” من كلمات وألحان “يوم”، وتوزيع محمود صبري، وهي الاغنية التي حققت خمسة ملايين مشاهدة و800 ألف، وقبلها طرح كليب أغنية “حان الآن” من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، علما أنها تخطت ال47 مليون مشاهدة منذ طرحها نوفمبر الماضي.

انسحاب الرداد من “ضد الكسر”

قال المنتج الفني جمال العدل أن الفنان المصري حسن الرداد كان مرشحا لدور البطولة في مسلسل “ضد الكسر” مع الفنانة نيللي كريم، غير أنه لم يستطع تجاوز حزنه على والدته الراحلة الشهر الماضي، وانسحب من المسلسل.

ويعد “ضد الكسر” من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.