حملة التلقيح: وزير الصحة يزور مراكز في بولمان وصفرو

زار وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس (الخميس)، مراكز صحية ببولمان وصفرو في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19.

وتوقف الوزير رفقة وفد هام بمحطة التلقيح ببولمان وبمركز التلقيح في دار الشباب طارق بن زياد بصفرو.

وأكد الوزير في تصريح للصحافة أن حملة التلقيح تمر في إطار منظم وسلس منوها بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والاقليمية في تتبع العملية.

وأبرز أهمية الحملة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس، في 28 يناير الماضي، مثمنا الانخراط الفعلي والكامل لجميع المغاربة في هذه العملية في أفق تحقيق المناعة الجماعية عبر تلقيح 80 في المائة من السكان.

وقال آيت الطالب إن التلقيح ضد كوفيد 19 يجري وفق تدبير عقلاني وبرمجة دقيقة، مسجلا أن العملية ذات طابع تدرجي حيث تهم الأشخاص الأكثر هشاشة وجنود الصف الأمامي قبل أن تتوسع لتشمل شرائح أخرى.

وأشار الى أن الأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى سيستفيدون انطلاقا من الجمعة من الحقنة الثانية داعيا الى لزوم التنظيم واحترام التدابير الصحية ضد انتشار الجائحة على اعتبار أن المناعة لا تتحقق بين الحقنة الأولى والثانية.

وتمت الزيارة بحضور عاملي إقليم صفرو عمر التويمي بنجلون وبولمان عبد الحق الحمداوي وشخصيات أخرى.

(و م ع)