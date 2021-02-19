اعمارة: انخفاض عدد قتلى حوادث السير ب18,03 في المائة

أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أمس (الخميس) بالرباط، بأن عدد قتلى حوادث السير بالمملكة انخفض ب18,03 في المائة خلال سنة 2020، مقارنة مع سنة 2019.

وأوضح اعمارة، في معرض تقديمه لحصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية خلال انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم تسجيل 2774 قتيل، أي بتقليص 610 قتيل مقارنة مع سنة 2019 (عدد القتلى خارج المجال الحضري تقلص ب362، فيما تقلص داخل المجال الحضري ب248).

وعزا الوزير هذا الانخفاض المهم في عدد القتلى، أساسا إلى التراجع الذي سجل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2020، والتي تزامنت مع فترة الحجر الصحي العام في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المختصة للتصدي لجائحة كورونا.

المنحى الانخفاضي ذاته، يتابع المسؤول الحكومي، عرفه عدد حوادث السير، الذي سجل بدوره انخفاضا ب17,06 في المائة، بتسجيل 85 ألف و208 حوادث، وأيضا عدد الحوادث المميتة الذي بلغ 2499 (ناقص 16,98 بالمائة)، وعدد المصابين بجروح خفيفة الذي بلغ 112 ألف و516 (ناقص 19,2).

وبخصوص تطور مؤشرات السلامة الطرقية خلال السنوات الأربع الأخيرة، أوضح اعمارة أنه تم تسجيل تحسن مهم في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، وذلك منذ دخول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 حيز التنفيذ، التي حددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة (أقل من 1900 قتيل) في أفق سنة 2026.