جمهورية زامبيا تؤكد الاحتفاظ بسفارتها وقنصليتها في المغرب

أكدت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية زامبيا، اليوم الجمعة، أن سفارتها في الرباط وقنصليتها في العيون ما زالتا جزءا من البعثات الدبلوماسية لجمهورية زامبيا في المملكة المغربية.

وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هاتين التمثيليتين الدبلوماسيتين اللتين تم تدشينهما في أكتوبر 2020، يديرهما فريق من الدبلوماسيين الزامبيين.

وأوضحت الوزارة “أنه بمجرد السيطرة على جائحة كوفيد-19، سيتم تعزيز طاقم موظفي البعثتين في الرباط والعيون لفتح أبوابهما أمام العموم”، مؤكدة أن مهمة تمثيليتي جمهورية زامبيا في المغرب ستتمثل، بالخصوص، في السهر على راحة أزيد من 300 طالب زامبي بمختلف جهات المملكة.

وأشار المصدر ذاته الى أن “أي معلومات تتعارض مع ما سلف ذكره بشأن وضع التمثيليتين الدبلوماسيتين يجب اعتبارها مضللة”.

(و م ع)