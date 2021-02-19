نشرة خاصة … أمطار قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة الأحد المقبل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا وهبات رياح قوية مرتقبة بعد يوم غد (الأحد)، فضلا عن تساقطات ثلجية، يومي الأحد والاثنين، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 50 ملم)، ستهم يوم الأحد ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، عمالات وأقاليم الجديدة والصويرة وأسفي وسيدي بنور.

وأضافت المديرية أن أمطارا محليا معتدلة وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) يرتقب أن تهم خلال اليوم نفسه أقاليم أزيلال، أكادير إدا وتنان، الحوز، الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارة، العرائش، القنيطرة، المحمدية، النواصر، برشيد، بني ملال، سلا، شيشاوة، طنجة-أصيلة ومديونة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500م (من 10 إلى 40 سم)، من المرتقب أن تهم يومي الأحد والاثنين المقبلين، عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، الحوز، ورززات، تنغير، بني ملال، خنيفرة، إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، تارودانت، شفشاون، الحسيمة وتازة.

وذكرت المديرية أن هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/ساعة)، من المنتظر أن تهم يوم الأحد عمالات وأقاليم كل من الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، الرشيدية، الصويرة، فكيك، كرسيف، إفران، جرادة، خنيفرة، ميدلت، ورززات، وجدة-أنجاد، آسفي، تاوريرت، تازة، تنغير، اليوسفية وزاكورة.

ومن المرتقب أيضا، تضيف المديرية، تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعموم المملكة يوم الأحد.