3 خطوات لمساعدة الرضيع على الجلوس

يكون الرضيع في شهره السادس مستعدا إلى للجلوس وحده، لكنه لن يقوم بذلك من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى مساعدة الآباء من خلال اتباع ثلاث خطوات.

وتعتبر الخطوة الأولى ترك الطفل على الأرض ثلاث مرات يوميا وإحاطته بمجموعة من الألعاب المناسبة لعمره، ما سيساعده على تعلم حركة الجلوس بمفرده بسهولة أكبر وبشكل تدريجي، أما ثاني خطوة، فهي وضع الطفل على الأريكة وإسناده بالوسادات قبل مساعدته على اتخاذ وضعية الجلوس لوحده.

وتعد ثالث خطوة، الحرص أن ينام الطفل على بطنه من حين لآخر لتقوية عضلات رقبته وبطنه، فذلك يساعده على تعلم الجلوس تدريجيا.

أ . ك