رشيد: “البوز” ليس عيبا

قال إن “شهادة ميلاد” يعالج ما عاشه في طفولته

أثار الممثل عبد الاله رشيد، قبل أيام، جدلا كبيرا، بعدما نشر تدوينة تحدث فيها عن محاولة اختطافه في مرحلة طفولته، إلا انه تراجع وحذف التدوينة، ما أثار تساؤل الكثيرين.

وقال رشيد في حديثه مع “الصباح”، إنه اختار الحديث عن موضوع محاولة اختطافه من خلال تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لكنه فضل حذفها بعدما أثار الموضوع جدلا كبيرا، قبل أن يضيف أنه تعمد ذلك لأنه كان على يقين أنها ستثير انتباه الكثيرين.

وأوضح رشيد أن الهدف من وراء خطوته هو الترويج للموسم الثاني من مسلسل “شهادة ميلاد” والذي يبث على شاشة قناة “إم بي سي 5″، وهو عمل تلفزيوني يعالج موضوع اختطاف الرضع، مشيرا إلى أنه لم يرغب أن يمر العمل مرور الكرام، فقرر أن يرفق الإعلان عن انطلاق بث حلقات المسلسل بسر محاولة اختطافه ليشد الانتباه إليه.

وتابع رشيد حديثه بالقول إن المسلسل يعالج موضوعا اجتماعيا حساسا، من أجل ذلك فكر في إثارة انتباه متابعيه لموضوع اختطاف الأطفال بتلك الطريقة، وكشف سرا لم يبح به حتى لفريق عمل المسلسل خلال تصوير المشاهد، وهو السر الذي احتفظ به طويلا.

وردا على الانتقادات التي وجهت اليه، ومحاولته البحث عن البوز بالحديث عن محاولة اختطافه، قال رشيد إنه فكر في الترويج للعمل باستغلال حقائق من حياته، وأن ما تحدث عنه عاشه بالفعل ولم يكن من وحي خياله، وهو ما يعتبره “بوز” إيجابيا. وفي سياق متصل، شرعت قناة “إم بي سي 5″، في بث حلقات الموسم الثاني من المسلسل “شهادة ميلاد”، علما أن الجزء الأول بث رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول حادث تبديل مولودين في المستشفى، وهو الحادث الذي سيقلب حياة عائلة رأسا على عقب، عندما تنكشف الحقيقة بعد سنوات. ويشارك في المسلسل عدد من الأسماء، منها أحلام الزعيمي، وعبد الإله رشيد، وفاطمة خير، ورشيد فكاك، وهاجر كريكع، ورجاء خرماز، وغيرهم.

إيمان رضيف