فندق “5 نجوم” للكلاب

تتمتع الكلاب في فندق “نوبل دوك” بولاية ساوث كارولينا الأمريكية بمستوى عالٍ من الرفاهية.

ويمكن للكلاب الاستمتاع بالاسترخاء بقيام أحد الموظفين بتدليكها بزيت الخزامى المهدئ في المنتجع الصحي “السبا” للفندق، وكذلك تمضية الليل في “وقت القصة”، حيث تتم قراءة قصة للكلب قبل النوم.

ويحتوي المكان، الذي يُطلق على نفسه على أنه “فندق 5 نجوم” للكلاب، على 58 غرفة تتنوع بين جناح عاد بسعر 55 دولاراً في الليلة إلى جناح “pawsidential” بسعر 85 دولاراً في الليلة، عبارة عن غرفة مع سرير مزدوج، وتلفزيون، وخدمة الغرف المجانية من برجر الديك الرومي والبيض والفطائر ووقت القصة.

مكالمات فيديو مع الماعز

ابتكرت مزارعة بريطانية فكرة لتأجير رؤوس الماعز التي تملكها بهدف إضفاء بعض التشويق على الاجتماعات عبر محادثات الفيديو. ووجدت الشركة بذلك مصدر دخل غير متوقع خلال فترة الإغلاق المفروضة لمواجهة جائحة “كوفيد- 19”. تنظر تلك الحيوانات بفضول فيما تحمل المزارعة دوت مكارثي هاتفاً محمولاً لتصويرها وهي تتناول التبن وتقفز في إحدى الحظائر. ويظهر مقطع فيديو الماعز في مكالمة عبر تطبيق “زووم” فيما يبتسم ثلاثة مشاركين في المحادثة وتخبرهم مكارثي بأسماء الماعز.

تقدم مزرعة “كرونكشو فولد فارم”، ظهورا لمدة خمس دقائق لتلك الحيوانات على أي منصة لمكالمات الفيديو في مقابل 5 جنيهات إسترلينية (حوالي 7 دولارات).

زفاف جماعي على ظهور الأفيال

احتفل 104 عشاق في تايلاند بمراسم زواجهم، بالتزامن مع ظهور أفيال، ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب. وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج، وأشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر، على توقيع أوراق عقد القران.

وقال باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما: “أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما، فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا”.

ويعد عقد القران مع ظهور الأفيال، حدثا سنويا في حديقة نونغ نوتش الاستوائية.