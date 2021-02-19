انتخب محمادي راشدي اليعقوبي، رئيسا لرابطة الجبائيين بالمغرب، لولاية مدتها ثلاث سنوات، خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة السبت الماضي. ويعتبر اليعقوبي من الفاعلين المتميزين في مجال المحاسبة والضرائب، وحاصل على دكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في تخصص علوم التسيير، وخريج جامعة «لافال» بكندا، كما حصل على دبلوم مهندس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، خلال 1989. واشتغل أستاذا بجامعة القاضي عياض ما بين 1993 و 2017، وبادر خلال هذه الفترة إلى تأسيس مركز البحث حول «الممارسات الجديدة للتسيير»، وكان أول رئيس للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما يعتبر أحد الرؤساء المؤسسين لرابطة الجبائيين بالمغرب. له مساهمات فكرية عديدة ومؤلفات علمية في مجال الاقتصاد وعلوم التسيير، كما صاحب عشرات المقاولات في جميع المراحل من النشأة والتطوير والهيكلة. ويأتي اختيار اليعقوبي لرئاسة الرابطة، التي كان من مؤسسيها الأوائل، تتويجا لإسهاماته في إشاعة الثقافة الجبائية وتقنيات المحاسبة.

وتعتبر رابطة الجبائيين بالمغرب، التي تأسست خلال 2014، مركز أبحاث مستقلا يجمع بين مهنيين من أطياف مختلفة (مهنيون في المحاسبة، وموثقون، ومحامون، وأكاديميون…)، مهتمون بالشأن الضريبي. ويسعى المركز ليكون فضاء للدراسة والتفكير في المجال الجبائي، وتقدم الرابطة، بشكل منتظم، مقترحات وآراء لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بقانون الضرائب، لجعله أكثر عدلا وإنصافا.

ع. ك