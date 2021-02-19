فحص لمواجهة تزوير الأعمار بـ “كان” الفتيان

المنتخب الوطني رفع وتيرة تحضيراته للمسابقة

أعدت جامعة الكرة جميع الترتيبات لإخضاع لاعبي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 13 و31 مارس المقبل، للفحص بالرنين المغناطيسي، لتحديد سنهم الحقيقي.

وعانت مجموعة من المنتخبات في السنوات الماضية، بسبب اعتماد منتخبات أخرى على لاعبين تفوق أعمارهم 17 سنة.

واستبعدت اللجنة المنظمة للتصفيات في وقت سابق منتخبي غامبيا وسيراليون، بسبب سقوط بعض لاعبيهما، في الكشف بالرنين المغناطيسي، لتحديد سنهم الحقيقي.

ودخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مرحلة الاستعداد القصوى، تحضيرا للنهائيات.

وعلمت “الصباح” أن المنتخب الوطني دخل في تجمع إعدادي مغلق بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة إلى غاية انطلاق المنافسات، بمشاركة جميع المحترفين الذين وجه إليهم الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب، الدعوة لتمثيل المغرب في هذه التظاهرة الإفريقية.

وحجز منتخبا السنغال ومالي مقعديهما في النهائيات، بعد أن تأهلا عن منطقة غرب إفريقيا الأولى.

ص. م