جهة طنجة…نسبة الملء بثلاثة سدود تصل إلى 100 في المائة

بلغت نسبة الملء بثلاثة سدود تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 100 في المائة من حقينتها الإجمالية.

وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصادر اليوم الاثنين، أن المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، بلغ 672.9 مليون متر مكعب، ما يعادل 100 في المائة من حقينته الإجمالية.

وأضاف التقرير ذاته أن نسبة الملء بكل من سدي شفشاون و النخلة (إقليم تطوان) تصل إلى 100 في المائة، بمخزون مائي بلغ على التوالي إلى 12.2 مليون متر مكعب و 4.21 مليون متر مكعب.

بينما تقترب نسبة الملء بالنسبة لسد الشريف الإدريسي (إقليم تطوان) من 99.8 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 121.47 مليون متر مكعب، و من 98.5 في المائة بالنسبة لسد ابن بطوطة (عمالة طنجة-أصيلة)، بما يعادل 28.7 مليون متر مكعب.

وحقق سد سمير (عمالة المضيق-الفنيدق) نسبة ملء في حدود 88.4 في المائة بمخزون مائي يصل إلى 34.4 مليون متر مكعب، يليه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي (الحسيمة) ب 75.5 في المائة و 8.9 مليون متر مكعب، ثم سد مولاي الحسن بن المهدي (إقليم الفحص أنجرة) ب 74.2 في المائة و 17.4 مليون متر مكعب وسد طنجة المتوسط ب 65 في المائة ليصل المخزون المائي إلى 14.3 مليون متر مكعب.

بينما امتلأ سد دار خروفة (إقليم العرائش) بنسبة 50.9 في المائة، أي ما يعادل 244.5 مليون متر مكعب، فسد 9 أبريل (عمالة طنجة أصيلة) ب 24.1 في المائة و 72.4 مليون متر مكعب، وسد جموعة (إقليم الحسيمة) 14.8 في المائة و 0.8 مليون متر مكعب.