الملك يهنئ رئيس صربيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أليكساندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس أليكساندر فوتشيتش، وأطيب المتمنيات للشعب الصربي بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة أساسها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تمتين علاقات التعاون بينهما والارتقاء بها في جل الميادين”.