بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الارتفاع، مدعومة بأداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين كسبا على التوالي 0,15 و 0,16 في المائة في بداية تداولات حصة اليوم.

وهكذا، تقدم مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) عند افتتاح حصة اليوم مسجلا 11.574,15 نقطة، في حين حقق ماديكس (مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) 9.432,38 نقطة.

أما مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، فقد ربح 0,16 في المائة، مسجلا 943,37 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة بـ 0,43 في المائة، مسجلا 10.618,52 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,2 في المائة، مستقرا في 9.945,11 نقطة.

من جهته، بقي المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” مستقرا في 883,36 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت الشركة المغاربية للنقديات (زائد 2,38 في المائة) لتتصدر قائمة الرابحين، متبوعة بكولورادو (زائد 1,7 في المائة)، وإنفوليس (زائد 1,69 في المائة).