منظمة الصحة العالمية: هناك معلومات مهمة تقرب من فهم مصدر كوفيد-19

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الجمعة، أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة”، فيما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19، بعد عودة بعثة تحقيق تابعة للهيئة الأممية من الصين.

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن فريق المنظمة الذي توجه إلى ووهان الصينية أجرى “تدريبا علميا مهما للغاية في ظروف صعبة”، مضيفا أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والدراسة”.

وأشار إلى أن جزء من هذا العمل قد يكون خارج اختصاص ونطاق هذه البعثة، مضيفا أن ثمة “معلومات مهمة تقربنا من فهم أصول الفيروس”. وعبر مدير المنظمة عن الأمل في أن يتم نشر ملخص تقرير للبعثة الأسبوع المقبل، يعقبه تقرير نهائي كامل في الأسابيع التالية.