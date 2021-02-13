توقعات أحوال الطقس اليوم السبت

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل والسهول المحيطية خلال الصباح والليل. كما ستتشكل سحب كثيفة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مصحوبة برعد وبقطرات متفرقة. وستكون الأجواء هادئة على العموم، مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 10 و15 درجة بالوسط والأقاليم الجنوبية.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا وستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة بكل من شرق البلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومؤقتا قليل الهيجان إلى هائج بشرق الحسيمة، وهائجا إلى قوي الهيجان غرب البوغاز، ومؤقتا هائجا إلى قليل الهيجان بالشرق، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية ما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.