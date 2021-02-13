طانطان… استمرار حملة التلقيح واستهداف الأشخاص ما فوق 65 سنة

تستمر بطانطان، الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا (كوفيد19) بمختلف المراكز المخصصة للتلقيح باستهداف الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

وأكد المندوب الإقليمي للصحة بطانطان، محمد السيد النايا، أن العملية، التي تشرف عليها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، همت أمس الجمعة “جميع الفئات العمرية للعاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، من أطر صحية و نساء و رجال الأمن الوطني، و القوات المساعدة، والوقاية المدنية، و رجال و نساء وزارة الداخلية، و إدارة السجون” .

وأبرز أن “هذه الحملة تستمر بشكل طبيعي و سلس و بدون أدنى عراقيل”.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أول أمس الخميس، عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد مرض “كوفيد-19″، لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق، وذلك بعد أن توصلت المملكة المغربية بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لهذا المرض. وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تتوصل بها بلادنا، لتشمل كل الفئات المستهدفة.