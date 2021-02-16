إيقاف متهمين بالسرقة بمكناس

أوقفت المصالح الأمنية بمكناس, نهاية الأسبوع الماضي، شخصين يبلغان من العمر 19 سنة و24 بعد تورطهما في عملية سرقة بالخطف في الشارع العام بحي أنسي منطقة مرجان.

وحسب مصادر “الصباح”، فالمشتبه فيهما قاما على متن دراجة نارية بخطف هاتف محمول لطالبة بالشارع المذكور، ثم لاذا بالفرار، وهي العملية التي تصادفت مع مرور فرقة خاصة للدراجين تابعة لأمن مكناس، وقامت بمطاردتهما وتعقبهما في مشهد “هوليودي”، قبل أن تتم محاصرتهما، الأمر الذي جعلهما يتخلصان من الدراجة النارية التي كانا على متنها ويلوذا بالفرار، غير أن العناصر الأمنية سرعان ما أوقفتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد إخضاعهما للتفتيش تم العثور بحوزتهما على مجموعة من الهواتف المحمولة متحصلة من السرقات التي نفذاها بعدد من أحياء المدينة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما بعد مصادرة دراجتهما النارية، وهما من ذوي السوابق رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في المنسوب إليهما، في انتظار إحالتهما على العدالة للبت في ملفهما.

حميد بن التهامي (مكناس)