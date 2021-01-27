المغرب يتوصل بأول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني

أفادت وزارة الصحة بأن المغرب توصل، اليوم الأربعاء، بأول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني للتطعيم ضد وباء “كوفيد -19”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن ثاني طائرة محملة باللقاح ضد “فيروس سارس كوف- 2″، حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من جمهورية الصين الشعبية، وعلى متنها أول شحنة من اللقاح الذي أنتجته المؤسسة الصناعية الصينية للأدوية سينوفارم، بشراكة مع المختبر الوطني الصيني للتكنولوجيا الحيوية (سي- إين- بي- جي).

ويأتي ذلك، وفق المصدر ذاته، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق لتحصين كافة مكونات الشعب المغربي، بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.

وذكرت بأن لقاح سينوفارم حصل على ترخيص السلطات الصحية ببلد المنشأ، بعد أن أثبت نجاعته وفاعليته وخلوه من أية أضرار محتملة أكدتها البيانات ما قبل السريرية والسريرية، مما مكن هذا اللقاح، يضيف المصدر، من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية بعد استشارة اللجنة الوطنية حول اللقاحات والتي وافقت عليه بالإجماع.

وسيتم توزيع هذه الشحنات، حسب البلاغ، على مجموع جهات المملكة اليوم الأربعاء، بعد استكمال كافة الإجراءات التقنية الضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح)، حيث توصلت المملكة الجمعة الماضية بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترا-زينيكا ” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وتم توزيعها على كافة جهات المملكة في أفق انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح.