انهيار منزل مدرج ضمن المباني الآيلة للسقوط بالبيضاء

علم لدى السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا أن منزلا مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وخال من السكان تعرض لانهيار بدرب الجران بالمدينة القديمة صبيحة اليوم الأربعاء، متسببا في انهيار جزئي لبناية مجاورة.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث التي مكنت من إنقاذ شخص واحد، فيما تستمر هذه العملية للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين.