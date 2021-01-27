المخزون المائي لجهة طنجة يفوق 1.12 مليار متر مكعب

بلغ المخزون المائي بالسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى غاية اليوم الأربعاء، ما مجموعه مليار و 127 مليون متر مكعب، والذي سجل انتعاشا ملحوظا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن حقينة سد وادي المخازن بإقليم العرائش، أكبر سدود الجهة، بلغت 653.3 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يصل إلى 97.1 في المائة، بينما ناهزت حقينة سد دار خروفة، الحديث الإنشاء، 204.8 مليون متر مكعب بمعدل ملء يصل إلى 42.6 في المائة.

وبإقليم تطوان، وصل المخزون المائي بسد الشريف الإدريسي 106.36 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 87.4 في المائة، بينما يحصر سد النخلة ما مجموعه 4.21 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 100 في المائة من حقينة السد.

كما سجلت السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة معدل ملء جيد وذلك بحقينة تصل إلى 20.6 مليون متر مكعب بالنسبة لسد ابن بطوطة و 54.5 مليون متر مكعب بالنسبة لسد ابن بطوطة، ما يكافئ معدل ملء على التوالي بنسبة 70.8 في المائة و 18.2 في المائة.

بدوره، بلغ مخزون سد طنجة-المتوسط بإقليم الفحص أنجرة 13.4 في المائة، بمعدل ملء يصل إلى 60.8 في المائة، بينما مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي وصل الى 15.7 مليون متر مكعب، ما يعادل 67.1 في المائة من حقينة السد