وزارة الصحة: عملية التلقيح ضد كورونا ستبدأ الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة أن الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية، سيتم إعطاؤها خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذه العملية، التي ستتم بصفة تدريجية، ستهم الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته، وهم مهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وتابع المصدر ذاته، أن هذه العملية ستشمل أيضا ، في مرحلة أولية ، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية “www.liqahcorona.ma” أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717 ، ابتداء من يوم بعد غد (الأحد) في الساعة 12 زوالا.

كما ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية، وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma .

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية.

وذكرت الوزارة أن “الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد كوفيد-19، بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء “.

يشار إلى أن المملكة المغربية اقتنت كمية من لقاح “أسترا-زينيكا ” البريطاني، لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح)، كما ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم ، الأربعاء المقبل.

( و م ع)