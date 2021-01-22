فقدان جنديين من البحرية الملكية خلال تدريبات عسكرية

علم لدى مصدر عسكري، اليوم الجمعة، بأن متدربين اثنين من “كوماندوز” البحرية الملكية أضحيا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهما تيارات بحرية قوية خلال تدريبات بحرية، أول أمس (الأربعاء)، قبالة سواحل القصر الصغير.

وأورد المصدر ذاته أن تيارات بحرية شديدة القوة جرفت المتدربين المذكورين خلال هذه التدريبات، إذ تمكن بعضهم من بلوغ الساحل المغربي بمساعدة عناصر لخفر السواحل وقوارب تابعة للبحرية الملكية، فيما تم الإبلاغ عن فقدان أربعة متدربين.

وأضاف أن اثنين من هؤلاء المتدربين نجحا في بلوغ الساحل الإسباني سباحة، وسط أمواج عاتية وبحر هائج، مبديين شجاعة قل نظيرها ودرجة عالية من الاحترافية، مشيرا إلى أنه قد تم إعادة هذين الجنديين إلى أرض الوطن عن طريق وسائل جوية للقوات المسلحة الملكية، وأنهما في حالة صحية جيدة.

وبخصوص الجنديين الآخرين، أبرز المصدر العسكري أنهما لا زالا في عداد المفقودين، لافتا إلى أنه تم تعبئة عدة وسائل جوية وبحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، للبحث عنهما، في إطار الآلية الوطنية للبحث والإنقاذ.