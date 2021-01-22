“الديفا” تفرج عن ألبومها

تستعد النجمة المغربية سميرة سعيد، لطرح ألبومها الجديد قريبا، إذ اختارت الإفراج عنه تدريجيا، وهو ما صار يحرص عليه الكثير من الفنانين.

وشوقت سميرة جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع “إنستغرام”، إذ كتبت “وأخيرا ألبوم 2021 .. قريبا”، وهي الصورة التي تفاعل معها عدد من النجوم.

ومن المقرر أن تطرح سميرة أول أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام المقبلة، علما أن الألبوم يتضمن عشر أغان، تعاونت فيها سميرة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، وحمدي الصديق، ورضوان الأسمر، وشادي محسن، وأحمد العدل، إلى جانب الموزعين محمد مصطفى، وهاني يعقوب، وأمير محروس، وهاني ربيع، وأحمد حسام.

وتعاونت أيضا مع الشعراء محمد القاياتي وشادي نور ومحمود طلعت وأشرف أمين، ورمضان محمد، علما أنها أكدت في تصريحات سابقة أنها ستخوض من خلال ألبومها الأخير، تجارب مختلفة لم تغنها من قبل على مستوى الكلمات والألحان.

ومن المتوقع أن تطرح سميرة سعيد، خلال الأيام المقبلة، أغنية رومانسية بعنوان “بحب معاك”، لتطل على جمهورها في فبراير المقبل بأغنية مختلفة و”جريئة”، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، حقق فيديو كليب الديفا “قط وفار”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتوب”، وهي الأغنية التي تعاونت من خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى محمد النابلسي، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

إ. ر