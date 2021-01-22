حجيـب: “الـدق تـم” تـراث جماعـي

قال المغني الشعبي حجيب، إن “الدق تم” التي عرفت نجاحا كبيرا، تعتمد على التراث المغربي، وهي ملك لجميع المغاربة الذين يحبون بلدهم.

وجاءت تصريحات حجيب، للرد على أخبار تداولها بعض نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن عزمه مقاضاة من أعادوا أداء الاغنية دون موافقته، إذ اختار الخروج عن صمته، ونفي كل تلك الأخبار.

وأوضح حجيب، في فيديو نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه لم يقدم الأغنية بهدف الربح المادي بل هي هدية لكافة المغاربة، الذين ساهموا بدورهم في نجاحها بنسبة 90 في المائة، قبل أن يضيف أنه للمغاربة كامل الصلاحية لإعادة تقديم أعماله وغنائها بحكم أنها مستوحاة من التراث المغربي “من حق أي واحد يستغلهم ويغنيهم “، حسب قوله.

وتابع حجيب حديثه بالقول إنه طيلة 36 سنة من مساره الفني، لم يطلب من أي شخص حذف فيديو من “يوتوب” يتضمن أحد أعماله الفنية، أو فكر باللجوء إلى القضاء، قبل أن يتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح الأغنية وفي انتشارها.

وفي سياق متصل، أثارت أغنية الفنان الشعبي حجيب “رايا فرفرات فالكركرات” والتي عرفت بـ”دق تم”، والتي قدمها خلال حفل رأس السنة على “دوزيم”، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت الأغنية انتشارا كبيرا، إذ تداولها نشطاء على نطاق واسع، معتبرين أنها التفاتة مميزة في حق جنودنا المرابطين في الصحراء المغربية، وأحسن رد على خصوم الوحدة الترابية.

إ . ر