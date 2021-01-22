إصابة 17 تلميذا في حادثة سير بسطات

أصيب، أمس (الخميس)، 17 تلميذا بجروح خفيفة إثر حادثة سير وقعت بإقليم سطات، حسب ما أفادت السلطات المحلية لعمالة الإقليم.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحادث وقع على مستوى جماعة أولاد الصغير على بعد 20 كلم من سطات، جراء اصطدام حافلة للنقل المدرسي كان على متنها 28 تلميذا، وسيارتين للأجرة من الحجم الكبير.

وأشار إلى أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لسطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

(و م ع)