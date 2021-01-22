الحبس لمروجي مخدرات

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، 16 شخصا متهما بترويج المخدرات.

ومثل الأظناء أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، بعد إحالتهم عليها من قبل النيابة العامة المختصة، قبل أن تصدر، أحكامها الابتدائية، قاضية بذلك عقابهم بالحبس النافذ، باستثناء اثنين أدينا بالحبس موقوف التنفيذ.

وقضت الهيأة نفسها، بسنتين حبسا كأقصى عقوبة في حق أحد المتهمين، وذلك من أجل قيامه بالاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والسياقة بدون رخصة.وأجبرت الهيأة، المتهم بأداء غرامة نافذة قدرها 8500 درهم، إضافة إلى تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك قدره 300 مليون سنتيم.وأدانت الهيأة ذاتها، متهمة، ضبطت رفقة المتهم، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، بعد تمتيعها من قبل المحكمة بظروف التخفيف لعدم سوابقها القضائية.

وبرأت المحكمة، ظنينا آخر من تهمة حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي، حيث قضت بعدم متابعته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك.

ج . ف (الحسيمة)