“تريو” يجمع لمجرد وريدوان والرباعي

״لمعلم״ سيغني لأول مرة بالإسبانية رغم أنه لا يجيد التحدث بها

فاجأ المغني سعد لمجرد، جمهوره ومتابعيه، بعدما كشف بعض تفاصيل مشاريعه الفنية، والأعمال الفنية التي يحضر لها.

وأوضح لمجرد في حوار أجراه مع” ايتي بالعربي”، أن السنة الجارية ستشهد مفاجأة يحضرها لجمهوره، ويتعلق الأمر بأغنية “تريو” تجمعه بالفنان صابر الرباعي، والفنان العالمي “ريدوان”.

وأضاف لمجرد أنه في الوقت الذي سمع أغنية “عز الحبايب” لصابر الرباعي، لم يتخيل قط، أنه من الممكن أن يغني إلى جانبه، مشيرا إلى أنه عندما اقترح عليه الموضوع فرح فرحة غامرة، وفرح بأن “ريدوان” هو الذي يجمع بينهما.

ومن بين التفاصيل الذي قدمها لمجرد حول “التريو”، أنه يتميز بالعالمية، مؤكدا أنه يجمع ثلاثة أصوات يختلف كل منها عن الآخر اختلافا كليا، مشيرا إلى أن فريق صابر الرباعي سيقوم بكتابة الجزء العربي منها، و”ريدوان” بكتابة الجزء الانجليزي.

ومن بين المفاجآت التي يحضر لها لمجرد، حسب ما جاء في الحوار ذاته، انتهاؤه، قبل مدة، من تسجيل أغنية جديدة، لكن هذه المرة ستكون باللغة بالإسبانية، رغم أنه لا يجيد التحدث بها، موضحا أن الأغنية ستكون مزيجا بالإسبانية والعربية أيضا.

وأضاف سعد لمجرد أن الأغنية سلسة وناعمة ورومانسية، وكلماتها دافئة من تأليف شابين مغربيين موهوبين جدا، واللذين تكلفا أيضا بتلحينها وتوزيعها الموسيقي، مضيفا أنه عندما استمتع إلى لحنها، لم يتردد ثانية واحدة في أدائها.

وتابع لمجرد حديثه بالقول إنه حرص على أن يكون إلى جانبه، عند تسجيل الأغنية، أستاذ يدرس اللغة الإسبانية، ليتفادى أي خطأ في نطق الكلمات، قبل أن يضيف بعد تسجيل الأغنية، استمع بعض أصدقائه والذين يجيدون الإسبانية للأغنية لتصحيح أي خطأ.

إيمان رضيف