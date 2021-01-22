إجراءات للتخفيف المؤقت للعبء الضريبي

أفادت المديرية العامة للضرائب، أن الإجراءات الجبائية التي جاء بها قانون المالية رقم 20 – 65 لـ2021، تهدف من بين أمور أخرى ، إلى الحفاظ على جهود التخفيف المؤقت للعبء الضريبي بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم من أجل تعزيز إقلاع بعض القطاعات التي تواجه صعوبات.

وأوضحت المديرية العامة في مذكرة دورية حول الأحكام الضريبية لقانون المالية لـ 2021 ، أن الأمر يتعلق بتمديد المهلة الزمنية لتطبيق نظام الحوافز لعمليات اقتناء الممتلكات غير المنقولة المخصصة للإسكان، والتطبيق ، لفترة انتقالية، للخصم الجزافي للرواتب المدفوعة للمهنيين في المجال الرياضي.

(و م ع)