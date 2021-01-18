الولايات المتحدة تستعد لتنصيب جو بايدن

في ظل أجواء من التوتر، يستعد الأمريكيون، الأربعاء المقبل، لتنصيب رئيسهم السادس والأربعين، جوزيف آر.بايدن إلى جانب نائبته، كامالا هاريس، في عاصمة فدرالية شديدة التحصين من خلال انتشار ملفت لقوات حفظ النظام.

ولا يشبه هذا الحدث المنظم تحت شعار: “أمريكا موحدة” الاحتفالات التقليدية الفخمة التي تخلد للحظة رسمية مماثلة تميز الانتقال السلمي للسلطة من رئيس إلى خلفه.

فبالإضافة إلى وباء (كوفيد- 19) الذي يضرب البلاد، بحصيلة تقارب 400 ألف قتيل، فإن شبح اندلاع أعمال عنف جديدة بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، أجبر اللجنة المنظمة على تخفيف برنامج الحفل بشكل ملحوظ والحد على نطاق واسع من تدفق الجماهير التي كانت تتوافد في السابق بمئات الآلاف على حديقة “ناشيونال مول” لمتابعة الاحتفالات. وقد تم إغلاق هذه الساحة منذ يوم الجمعة الماضي إلى غاية اليوم الذي يلي حفل التنصيب.