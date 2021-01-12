إقليم بني ملال : توليد امرأة حامل وإنقاذ أخرى بأغبالة

تفعيلا للتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الإقليمية لمواجهة آثار موجة البرد بإقليم بني ملال، تم اليوم الثلاثاء، بدواري تطنبلال وبوتمشط بتراب جماعة أغبالة، توليد امرأة حامل وإنقاذ أخرى ونقلها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال.

وفور علمهم بالخبر صباح اليوم، انتقلت السلطات المحلية رفقة الطبيب ومولدتين بالمركز الصحي بأغبالة إلى دوار تطنبلال، للإطلاع على حالة امرأة حامل في حالة مخاض، حيث تمت عملية توليدها بنجاح بمنزلها ونقلها ومولودها في صحة جيدة إلى المركز الصحي بأغبالة لتمكين الفريق الطبي بهذا المركز من استكمال المراقبة والرعاية الصحية اللازمة لها ولمولودها.

وفي فترة الزوال، انتقلت السلطات المحلية وطبيب المركز الصحي بأغبالة إلى دوار بوتمشط للاطلاع على حالة امرأة حامل تشكو من مضاعفات صحية، مما استدعى حملها من قبل أحد الأهالي وأعوان السلطة الى أقرب مسلك الذي يبعد من الدوار بحوالي 4 كيلومترات، حيث تم نقلها على متن سيارة اسعاف إلى المركز الصحي باغبالة لتقديم الإسعافات الأولية لها وتقييم حالتها الصحية التي رغم استقرارها، استدعت نقلها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال.