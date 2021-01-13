ترجمة عربية لـ”أبحاث أركيولوجية في مراكش”

صدرت حديثا عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش، الترجمة العربية لكتاب “أبحاث أركيولوجية في مراكش”، لمؤلفيه جاك مونيي وهانري تيراس وجاستون دوفردان، والذي نقله إلى اللغة العربية الباحث والمترجم رشيد بازي.

وترصد النسخة العربية من هذا الكتاب، ويقع في 256 صفحة من القطع الكبير، نتائج التنقيبات الأثرية التي أنجزت في محيط مسجد الكتبية، والتي تعد حدثا مفصليا في معرفة تاريخ مراكش وخاصة المحطات التأسيسية الأولى لها. كما تعتبر هذه النتائج نقلة نوعية في البحث التاريخي حول هذه المدينة، إذ لم يعد المصدر الوحيد للكتابة التاريخية حول مراكش هو الوثائق والنصوص التاريخية، بل أصبحت نتائج البحث الأثري مرجعا أساسيا في أي دراسة حول هذه المدينة.

وجاء في مقدمة الكتاب أن “موقع الكتبية بمراكش حظي باهتمام عدد من الباحثين المرموقين المتخصصين في البحث الأركيولوجي، وقد كانت بداية هذه الحفريات سنة 1923 مع هنري تيراس وهنري باسي”.

ع . م