بني ملال-خنيفرة : فتح المحاور الطرقية المقطوعة بسبب تهاطل الثلوج

أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية له إلى عدد من المناطق الجبلية بالإقليم، على تقدم أشغال فك العزلة وإزالة الثلوج ومعالجة المقاطع الطرقية المتضررة بفعل التساقطات الثلجية الكثيفة، التي شهدتها المنطقة خلال ثلاثة أيام متتالية.

واطلع الوالي خلال زيارته، رفقة السلطات المحلية والمديرين الجهوي والإقليمي للتجهيز والنقل، على سير أشغال فتح المحاور المنقطعة بسبب تهاطل الثلوج، وإرجاع حالة الطرق الى ما كانت عليه بعدة مسالك جبلية، لتيسير حركة المرور وفك العزلة عن التجمعات والدواوير بهذه المناطق.

وبفضل تعبئة جميع المصالح المعنية، تم فتح الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين القصيبة وإملشيل والطريق الرابطة بين الطريق رقم 317 ومركز بوتفردة في وجه حركة المرور، في حين لازالت الأشغال جارية لفتح الطريق الإقليمية رقم 3214 الرابطة بين أغبالة وخنيفرة، والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 317 وتنكارف، والطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 3214 والطريق رقم 317 مرورا باغبالو كركور وتيحونة.

(ي.ع)