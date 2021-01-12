توزيع سيارات النقل المدرسي بإقليم الحوز

جرى، اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الحوز بتحناوت، توزيع عدد من سيارات النقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم مقتناة من طرف المجلس الإقليمي.

وهكذا، أشرف رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي، ابراهيم اتكارت، على عملية توزيع 17 سيارة مقتناة بمبلغ إجمالي يقارب 5 ملايين درهم، تنضاف إليها 16 سيارة نقل مدرسي أخرى تم تسلمها من جهة مراكش آسفي.

وتروم هذه العملية تعزيز أسطول النقل المدرسي بالإقليم وتسهيل ولوج تلاميذ الجماعات الترابية إلى المؤسسات التعليمية، وذلك قصد محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي.

وبذلك، وصل عدد السيارات التي استفادت منها جماعات الإقليم حوالي 33 سيارة برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

من جهة أخرى، جرى تسليم حافلتين لنقل مرضى القصور الكلوي والتي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي بمبلغ 711 ألف و999 درهم لفائدة جماعتي أمزميز وتغدوين من أجل نقل المرضى من مراكزهم التي يقطنون بها إلى مراكز تصفية الكلي.