الشـعـب يـريـد الحمَّـام

الإغلاق حرم الملايين من الاستحمام وتسبب في إصابة البعض بأمراض جلدية

ارتفعت أصوات المطالبين بفتح الحمامات بمجموعة من المدن التي أغلقت بها بسبب تفشي جائحة كورونا، مؤكدين أن بعضهم، خاصة الذين لا يتوفرون على «دوش”، لا يستحمون لأيام، ويضطرون إلى الانتقال لمنزل الأبوين من أجل الاستحمام، فيما أكد آخرون أن عدم الاغتسال حرمهم من الصلاة، فيما حرم العاملين بها من مدخول يومي يقتاتون به، هذا دون ذكر الأمراض الجلدية، التي أصيب بها الكثيرون.

صرخة مواطنين

قالوا إن صبرهم نفد وطالبوا بفتحه عاجلا وبمراعاة معاناتهم وظروف العاملين به

«طفح الكيل» … «هادشي بزاف» … «ولينا خانزين» … هكذا عبر بعض المواطنين الذين قابلتهم «الصباح»، للحديث عن إغلاق الحمامات في وجههم، أشهرا طويلة، معتبرين الأمر مهددا لصحتهم.

وتنقلت «الصباح» بين أحياء شعبية بالبيضاء، على غرار درب السلطان وعين الشق وعين السبع، وتبين أن هناك حمامات لم تفتح أبوابها منذ بداية الحجر الصحي بالمملكة، في مارس الماضي، واختار بعض أصحابها السفر نحو عائلاتهم عوض البقاء بالبيضاء، بما أن الظروف الصحية والاقتصادية لم تعد طبيعية.

بالمقابل، لم يقدر أرباب بعض الحمامات على إعادة فتح أبوابها، بسبب التدابير الوقائية المعمول بها وطنيا، والتي تمنع عليهم ذلك. ورغم تنويههم بهذه التدابير وحرصهم على احترامها، غير أنهم يطالبون بالتفكير أيضا بالوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العاملون بهذه الحمامات، والذين باتوا دون عمل قار ومدخول يضمن لهم العيش الكريم.

وانضاف هذا الاستياء من قبل أرباب الحمامات، إلى غضب من المواطنين، الذين يرون في فرض الإغلاق طيلة هذه المدة، خطرا على الوضع الاجتماعي لأصحاب الحمامات، ناهيك عن الوضع الصحي للمواطنين.

وتحدث عبد العالي ل»الصباح» بالقول إن استحمامه بالمنزل غير ممكن، وأنه ينتظر فتح الحمامات منذ مدة طويلة، مبرزا أنه فكر في التنقل لمدينة قريبة بغية الاستفادة من حماماتها المفتوحة، لكن التدابير الوقائية التي تمنع السفر جعلته يتراجع عن ذلك.

واعتبر عبد العالي أن استمرار إغلاق الحمامات أمر لم يعد مقبولا، وأن الجميع بات ينتظر إعادة فتحها لغاية الاستحمام، خاصة الذين يقطنون في أحياء شعبية، والذين لا يملكون حمامات منزلية.

من جهتها اعتبرت سناء أن الوضع بات لا يطاق، وأن هناك من كان يعول على فتح الحمامات بعد رفع الحجر التدريجي، لكنه صدم بقرار استمرار إغلاقها.

وقارنت سناء في حديثها مع «الصباح»، الحمامات بمحلات البقالة، الضرورية جدا في حياة المواطن اليومية، وأن هناك من يذهب إليها ثلاث مرات في الأسبوع، بالنظر إلى عمله الشاق.

وتمنت سناء بدورها أن يعاد فتح الحمامات في أقرب وقت، على غرار المدن الأخرى، وأن تتم مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة للعاملين بها، ثم الضرورة الملحة التي تفرضها نظافة وصحة مرتاديها.

بالمقابل، ذكر سفيان أنه لم يقدر على الصبر بعد علمه بعدم فتح الحمامات، واضطر للسفر إلى مدن وأقاليم مجاورة للاستحمام، بل إنه قطع في إحدى المرات 80 كيلومترا لينال مراده.

وقال سفيان في حديثه مع «الصباح» إن صبره نفد، وإنه لا يمكن الإبقاء على الحال كما هو عليه، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية، مشيرا إلى أن الحمامات مكان نظافة، وأن استمرار إغلاقها سيضر بالمواطنين عامة وسيساهم بشكل غير مباشر في انتشار الفيروس.

العقيد درغام