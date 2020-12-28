توقعات أحول الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بمرور سحب كثيفة فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار ضعيفة و متفرقة.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل و الصباح محليا بالسواحل والسهول الاطلسية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية مع تكون جليد . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 01 درجة و 03 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الواجهة المتوسطية، وما بين 07 و 12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وغرب الساحل المتوسطي. وستكون ما بين 10 و15 درجة بمنطقة سوس وبجنوب البلاد.