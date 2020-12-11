“منيتك” تضع أصيل في”الطوندونس”

نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

تمكن المغني المغربي عادل أصيل، من الوصول إلى “الطوندونس” المغربي، بفضل آخر أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “منيتك”، صورت على طريقة فيديو كليب.

وطرح أصيل أغنيته على قناته الرسمية على “يوتوب”، إذ حقق، بعد ساعات قليلة من بثها، أكثر من نصف مليون مشاهدة، ما مكنها من الحصول على الرتبة الثالثة في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

وصور فيديو كليب أغنية أصيل، الذي يعتبر من المغنين الشباب الذين استطاعوا فرض نفسهم في الساحة الفنية المغربية، تحت إشراف المخرج رضوان كلاي، فيما عادت الكلمات لعادل أصيل وعاطف زناشي.

وحرص عادل على الترويج لجديده الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك مقطعا من الأغنية مع جمهوره على موقع “إنستغرام”، متمنيا أن يحظى العمل بتفاعل واستحسان عشاق هذا النمط الموسيقي.

ويملك أصيل العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة كبيرة، من بينها أغنية “محتار” التي فاقت 40 مليون مشاهدة، وأغنية “لالة مولاتي” وغيرهما من العناوين. ومن بين الأعمال التي تميز مسار أصيل، أغنية تحمل “شاغل بالي”، والتي طرحها على قناته الرسمية على موقع “اليوتوب”، والتي اختار أن تكون باللهجة المصرية.

وتعامل أصيل من خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصري، ومونتي في التلحين والتوزيع، فيما اختار تصويرها بطريقة الفيديو كليب في تركيا تحت إدارة مخرج تركي، علما أنه تعاون مع عدد من الفنانين، وقدم لهم أعمالا حظيت بنجاح مهم.

إيمان رضيف