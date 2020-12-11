إيقاف متزوج زور شهادة خطوبة

لم يتوقع شخص متزوج يرغب في الزواج من ثانية، أن ينتهي به الأمر أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بعد اتهامه بتزوير شهادة الخطوبة، من أجل تحقيق رغبته، دون علم زوجته الأولى.

وأفادت مصادر “الصباح” أن المعني بالأمر، البالغ من العمر 46 عاما، والمتحدر من إيمنتانوت، ضواحي مراكش، سبق له الزواج، مرتين، قبل أن يطلق زوجته الأولى واحتفظ بالثانية، وأراد استغلال حكم الطلاق من زوجته الأولى، للزواج بامرأة ثالثة. وأضافت المصادر، أن الشخص المشار إليه، أخفى الأمر عن زوجته الثانية المزدادة سنة 1985، ولم يحصل على موافقتها، غير أنها علمت بالأمر، ما دفعها إلى توجيه شكاية إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بتعليمات من النيابة العامة، أن الزوج سبق له الزواج بامرأة، قبل أن يعمد إلى تطليقها، ليستغل حكم الطلاق في الزواج بامرأة ثانية، سرعان ما تركها للزواج بثالثة دون علمها، ودون أن يسلك المسطرة القانونية للتعدد. وجرى إيقاف الزوج، بناء على تعليمات النيابة العامة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال، من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإحالته على الجلسة من أجل محاكمته.

عادل بلقاضي (مراكش)