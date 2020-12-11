“فيدادوك” يعود لأكادير

تنظم الدورة الـ 12 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير “فيدادوك”، باعتباره تظاهرة سينمائية مغربية مخصصة حصريا للأشرطة الوثائقية الإبداعية، خلال الفترة ما بين 14 و 19 دجنبر الجاري. وأوضح بلاغ في الموضوع أن هذا المهرجان، الذي تنظمه “جمعية الثقافة والتعليم بواسطة السمعي البصري”، والذي فرض نفسه موعدا ثقافيا ومهنيا أساسيا، ساهم بشكل كبير في تجديد الشريط الوثائقي بالمغرب من خلال برامجه المخصصة للتكوين والمواكبة الفنية التي كشفت عن مواهب العديد من صانعي الأفلام المتحدرين من المغرب ومن دول افريقية أخرى. وعلى غرار التظاهرات الثقافية الأخرى المماثلة، لم يكن في المستطاع تنظيم الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير في شكلها التقليدي في موعدها المحدد (9 إلى 13 يونيو (2020) بسبب جائحة كورونا.

وتعد هذه النسخة في شكلها الجديد، حسب المصدر، الأكثر وفاء لشعار المهرجان المتمثل في”النخبوية للجميع”، إذ ستعمل على تقديم برمجة عالية الجودة، مع ولوج مجاني لمضامين المهرجان من كافة أنحاء التراب الوطني، وذلك اعتمادا على الأدوات الرقمية، في أفق توسيع نطاق الجمهور المتتبع للأشرطة المختارة، ليشمل الشباب ومختلف فئات السكان البعيدين عن أي عرض أو خدمة ثقافية.

ع . م