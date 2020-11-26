برقية تعزية من الملك إلى رئيس النيجر

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للبلاد ممادو تاندجا.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه علم ببالغ الأسى نبأ وفاة رئيس جمهورية النيجر الأسبق مامادو تاندجا، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس إيسوفو محمدو ومن خلاله لأسرة الفقيد وكافة شعب النيجر، عن أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته.

وأضاف جلالة الملك، في هذه البرقية، “أحتفظ للرئيس تاندجا بذكرى رجل دولة وطني ملتزم بوحدة إفريقيا. وقد ساهمنا معا في تعزيز الروابط العريقة للأخوة والتضامن المغربي- النيجري”.