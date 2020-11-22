الوالـي والطاقـة الإيجابيـة

وجه الممثل والمخرج رشيد الوالي إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” رسالة تحمل طاقة إيجابية، والتي يدعوهم فيها للتشبث بأمل أن يكون القادم أفضل.

وقال الوالي في رسالته “أشعر أن القادم سيكون أفضل، وأشعر أننا فهمنا أنه في الدنيا هناك أشياء مهمة وفي الوقت نفسه هناك أخرى أكثر أهمية. حرام أن نقضي وقتنا نتحاسب على ما فات…اللي فات مات…حرام أن نستعمل كلمة قاسية، في الوقت الذي تستطيع فيه الابتسامة أن تخلق المستحيل”.

وأضاف الوالي في رسالته “لو علمنا متى سنغادر الدنيا لفكرنا سوى في مصيرنا ونسينا التفاهات…ولو تعلمنا أن نسامح لن تكون محاكمنا ممتلئة…ولن نضيع جهدنا في الغضب والانتقام…ولو علمنا زرع الورود بدلا من الشوك والأسلاك فوق أسوارنا…لكن من تعلم من الدرس…حتى في ظل كوفيد 19 الذي جاء ليعلمنا ويجعلنا نتعايش من جديد”.

ودأب رشيد الوالي على تقاسم صور وذكريات مع أفراد عائلته مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، والتي في إطارها اختار هذه المرة الحديث عن علاقته بجدته، التي رحلت دون أن تتمكن السنوات الطويلة من محو مكانتها من ذاكرته.

وعاد الوالي إلى مرحلة الطفولة ليتذكر رفقة متابعيه الأوقات التي كان يقضيها رفقة جدته، التي كانت تأتي لزيارتهم قادمة على متن حافلة النقل العمومي من طنجة إلى الرباط محملة بهدايا له ولإخوانه وخاصة قطع الحلوى.

أ . ك