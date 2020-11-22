“إلـم” ومديـر أعمالهـا … النهايـة

فاجأ مفيد السباعي، مدير أعمال الفنانة بشرى المستضرف جمهورها بفسخ التعاقد معها، حيث أعلن الخبر بشكل رسمي على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

وقال مفيد السباعي بهذا الشأن “أبلغ وأعلن باسمي وبصفتي المهنية الفنية مدير أعمال الفنانين ومنتج في مجال الموسيقى، أنه اعتبارا من 13 نونبر الجاري عند منتصف الليل، بتوقفي عن جميع الخدمات والتعاون أو المعاملة مع الفنانة الشابة بشرى المستضرف، المعروفة بالاسم الفني بشرى إلم”.

وأضاف مفيد السباعي “أعلن رسميا انسحابي قانونيا وبحكم الواقع من أي نشاط أو علاقة فنية أو تعاقدية تشرك هذه الفنانة مع أي طرف آخر، مع احتفاظي بحقوق التأليف والإنتاج لجميع الأعمال التي تمت قبل التاريخ المذكور، وكذلك استخدام صوت وصورة الأخيرة في أي عمل فني إلكترونيا أو إعلاميا. أما بالنسبة لاستغلال الفنانة لهذه الأعمال، ولعلم العموم إنها ممكنة بشروط وخاضعة لترخيص كتابي موثق من طرفي”. وتابع مدير أعمال الفنانة بشرى قائلا “وترتيبا على ما سبق ذكره، فإن الفنانة بشرى إلم ملزمة قانونيا بالتوقف من التاريخ نفسه، عن استخدام بياناتي الشخصية (الاسم الفني، الشعار الفني، الصور، مقاطع فيديو والصوت، وحساباتي على منصات التواصل الاجتماعي…”.

وأثارت رسالة مدير أعمال بشرى المستضرف تساؤلات متابعيه وجمهورها، خاصة أنه لم يكشف عن السبب الرئيسي لفسخ العقد.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى المستضرف طرحت عدة أعمال غنائية، من بينها أغنية “وا لا في”، التي تمكنت من تحقيق نسبة مشاهدة مهمة، إذ تابعها ستة ملايين مشاهد على قناتها الرسمية على “يوتوب”، كما طرحت خلال فترة الحجر الصحي أغنية بعنوان “كلسوا فالدار”.

يشار إلى أن الفنانة بشرى كانت بدايتها في الساحة الفنية من خلال التمثيل وليس الغناء، إذ سبق أن شاركت في فيلمين سينمائيين، أولهما طويل والثاني قصير بعنوان “كذبة أبريل” للمخرج هشام العسري.

أ . ك