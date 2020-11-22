الريحاني و”التسيير الإداري”

حصلت، أخيرا، الفنانة هدى الريحاني، على شهادة في مجال التسيير الإداري من جامعة “لافال” بكندا، والتي تابعت فيها دروسا عن بعد لمدة سبعة أسابيع بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع.

وتقاسمت هدى الريحاني صورة للشهادة التي حصلت عليها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، والتي أرفقتها بتعليق عبرت فيه عن سعادتها وقالت فيه “إنه تكوين غني من شأنه أن يغير طريقة عمل واتخاذ القرارات”.

ومن جهة أخرى، أعلنت الريحاني من خلال صورة نشرتها من داخل الاستوديو أنها ستخوض تجربة جديدة في مجال الدبلجة، لكنها لم تكشف عن طبيعة العمل وإن كانت لغته بالفرنسية أو العربية، وذلك حسب تساؤلات متابعيها الذين تمنوا لها التوفيق في هذه الخطوة الجديدة في مسارها.

جدير بالذكر أن هدى الريحاني بدأت مسارها السينمائي سنة 1999 بمشاركتها في فيلم “فيها الملح والسكر أو مبغاتش تموت” للمخرج حكيم نوري، كما أنها بالموازاة مع التمثيل، تولت مهام مديرة المركز الثقافي لمدينة الزمامرة. وبعد سنوات سافرت هدى الريحاني إلى مونتريال، وتلقت دورات في جامعة “إتش إي سي” مونتريال للحصول على شهادة في الإدارة، واستمرت مشاركاتها في مجال المسرح والتمثيل.

وشاركت هدى الريحاني في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، من بينها الشريط التلفزيوني “البرتقالة المرة” من بطولة يوسف الجندي.

يشار إلى أن هدى الريحاني حظيت بعدة تكريمات من بينها تكريم ضمن النسخة الثانية عشرة من المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا.

أ . ك