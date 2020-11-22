كورونا يؤجل مونديال الأندية

«فيفا» يتجه نحو إقامة المنافسة في دجنبر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تأجيل منافسات كأس العالم للأندية، إلى غاية فاتح فبراير المقبل، بالدوحة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تلعب المنافسات في دجنبر المقبل، غير أن كثرة المباريات، وتغيير توقيت مسابقات محلية وقارية كثيرة، بسبب جائحة كورونا، دفعا “فيفا” إلى تغيير توقيت انطلاقة “الموندياليتو”.

وتعتبر هذه السنة الأخيرة، التي ستلعب فيها منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الحالي، قبل الرفع من عدد الفرق المشاركة إلى 24، والتي تم الاتفاق عليها السنة الماضية، وأعلن عن تطبيقها ابتداء من نسخة دجنبر 2021 بالصين، على أن تنال إفريقيا ثلاثة مقاعد فقط، شأنها شأن آسيا، فيما حازت أوربا على ثمانية مقاعد.

وأبرز الاتحاد الدولي في بلاغ بهذا الخصوص، أن العمل مستمر مع البلد المنظم، بغية توفير كل شروط السلامة للمشاركين والجماهير، وهو ما يعني السماح لمحبي كرة القدم بمتابعة المباريات مباشرة من الملاعب.

ويحمل ليفربول لقب الدورة السابقة من البطولة، بعد تتويجه في المباراة النهائية، على فلامينغو البرازيلي.

العقيد درغام