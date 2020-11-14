الكويت تؤيد تأمين الجيش المغربي لمعبر الكركرات

أعربت الكويت اليوم السبت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان “موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه”، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.

ودعت الخارجية الكويتية “إلى ضبط النفس والإلتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.