فيديو يوثق هروب ميليشيات البوليساريو من الكركرات أمام القوات المغربية

لم تجد ميليشيات البوليساريو الانفصالية، صباح اليوم الجمعة، حلا سوى الهروب أمام تقدم قوات المساعدة الملكية المغربية، التي أعلنت تدخلها في معبر الكركرات، لإقامة حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا، بعد استفزازات عصابات بوليساريو منذ 21 أكتوبر الماضي.

وأظهرت صور وفيديوهات هروب ميليشيات البوليساريو، بعد وصول القوات المساعدة للكركرات، التي أكدت في بلاغ أن العملية “ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي”.

وبعد الانسحاب والهروب من الكركرات، بدأت الآلة الإعلامية الانفصالية في إطلاق الأكاذيب ونشر المغالطات، فندتها صور وفيديوهات.