بوريطة: عناصر المينورسو سجلوا عدم حدوث أي احتكاك مع المدنيين

قال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي لوكالة “فرانس برس”، إن العملية التي أطلقتها القوات المسلحة المغربية بالكركرات، “هو تحرك حازم إزاء أعمال غير مقبولة، ولا يتعلق الأمر بعملية هجومية”، مؤكدا أن عناصر المينورسو الموجودين على الأرض “سجلوا عدم حدوث أي احتكاك مع المدنيين”.

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، الجمعة إلى أن موريتانيا و”دولا أخرى معنية بالملف”، أبلغت بالعملية قبل إطلاقها.

وأوضح أن أفرادا من الهندسة المدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية، انتشروا صباح الجمعة على حوالي عشر كيلومترات “لسد ثغرة” في الجدار الدفاعي الذي يفصل طرفي النزاع، بهدف “منع أي دخول للمنطقة”.

وأوضح المسؤول في الخارجية المغربية، أن 108 أشخاص يعملون في نقل البضائع عالقون في الجانب الموريتاني من الحدود، و78 آخرين في الجانب الآخر، في شاحنات من بلدان مختلفة من المغرب وموريتانيا وفرنسا.