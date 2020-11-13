بوليساريو تزعم بدء الحرب بالكركرات أمام هروب ميليشياتها

زعمت ميليشيات البوليساريو، أن “الحرب بدأت” في الكركرات، بعدما أقامت القوات المسلحة المغربية ليلة الخميس- الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا.

ودكرت الجبهة الانفصالية، أنها سترد على الجيش المغربي، في وقت أكدت فيه القوات المساعدة المغربية في بلاغ، أن هذه العملية “ليست لها نوايا عدوانية وتتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي”.

وقال محمد سالم ولد السالك في اتصال هاتفي من العاصمة الجزائرية مع وكالة “فرانس برس”، أن “الحرب بدأت”، في استمرار للتصريحات الاستفزازية للمحسوبين عن الجبهة الانفصالية.